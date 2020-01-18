Бизнеследи показала все свое богатство

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян часто хвастается своей фигурой

Некоторое время назад Кайли сделала новый пост, в котором продемонстрировала пышные формы, пишет Рoliteka.net.

Так, на снимках Кайли предстала в черно-белом наряде, который обтянул ее попу и грудь. Рисунок на пятой точке растянулся, и кажется, ткань вот-вот треснет.

Кайли завершила стильный образ маленькой серой сумочкой и кроссовками с красными шнурками. Также, нельзя не заметить идеальную укладку из волнистых волос и фирменный макияж.

Кайли стояла у машины всячески изгибаясь, не уставая демонстрировать свою роскошную фигуру. При этом на одном из кадров, Дженнер потрогала себя в районе пятой точки, сделав еще больший акцент на ней.

"Однажды два скорпиона сделали льва 🔥🖤🖤", - написала Кайли в посте.

Публикация за восемь часов собрала почти пять миллионов лайков и много комментариев.

От сообщения не удержалась даже звездная сестра Кайли Дженнер - Ким Кардашьян: "Хорошая подпись", - прокомментировала она.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Кайли подписаны 158 миллионов человек.

Напомним, миллиардерша обнародовала в своем Инстаграм фото в брендовых вещах. В частности, на девушке красовалась майка от "Шанель", которая идеально подчеркнула пышную грудь модели.

Также знаменитость позировала на диване в серых джинсах и зеленой куртке. Завершали ее образ очки и другие аксессуары.

В посте Кайли рассказала, что у нее выходит новая помада. Отметим, модель является собственницей бренда косметики.

Ранее мы писали, что недавно Кайли сфотографировала себя, наставив камеру телефона на зеркало. Звезда предстала в оранжевом костюме с дырочками. Наряд обтянул фигуру Дженнер, подчеркивая ее пышные груди и пятую точку. Миллиардерша убрала волосы рукой.

Завершали образ 22-летней девушки розовый маникюр с длинными ногтями, а также различные аксессуары и красивый макияж.

Поклонники написали множество комплиментов в адрес известной красотки и активно пролайкали пост.

Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

Также Politeka писала, что самая молодая миллиардерша показала свои огромные прелести в постели: фото сведут с ума любого