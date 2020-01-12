Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян похвасталась своими автомобилями на парковке

Звезда любит демонстрировать свои пышные формы, всячески их подчеркивая, но в этот раз решила показать свою другую гордость – свое богатство, пишет Рoliteka.net.

Самая молодая миллиардерша сделала фото на парковке, напротив дорогостоящих автомобилей, на которые заработала сама, с помощью блога и продажи косметики. Поклонники Кайли в сети смогли оценить ее хвастовство, однако, Дженнер получила больше негативных комментариев. Некоторые отметили, что пока она купается в роскоши, Австралия погибает в огне.

«Моя милая очаровашка😍😍😍», «Пятничные флюиды», «Куда делась твоя откровенная одежда», «Пока вы позируете со своими дорогими автомобилями и дорогими украшениями, одеждой и аксессуарами, люди умирают, животные умирают», «Автомобили на этих фотографиях стоят больше, чем я заработаю до конца всей своей жизни», – пишут в комментариях фолловеры селебрити.

На снимках Кайли Дженнер позирует в светлой одежде облегающих белых штанах, свободной сером свитере. Через плечо у нее висит маленькая брендовая сумочка. Также она откинула волосы назад, чтобы продемонстрировать большие серьги-кольца в ушах, с натуральными камнями.

На некоторых фото она сделала акцент на солнцезащитных очках. Не обошлось и без демонстрации главной гордости семьи Дженнер – пятой точки, ради показа которой миллиардерша повернулась спиной к камере напротив своих роскошных каров и прогнулась в спине.

Напомним, что ранее она предстала в голубом платье с белыми разводами. Кайли позировала у зеркала. Девушка не смотрела в камеру, просто позволив подписчикам вдоволь собой налюбоваться. От красоты кружится голова.

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