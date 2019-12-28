Модель, актриса и бизнесвуман Кайли Дженнер показалась в откровенном наряде да еще и с "аппетитной" подружкой под руку
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.
Самая молодая миллиардерша предстала на новых опубликованных ею фото в сети в кож-лаке, кому-то из поклонников материал показался латексом, плаще. Голубой цвет выбрала сама звезда, ее эффектная подружка облачилась в идентичное изделие, но только яркого оранжевого цвета.
Украшенный, визуально похожим на натуральный, мехом плащ идеально сел на фигуристой Кайли, а ее подружка-модель еще и пококетничала на камеру и "разогрела" публику, выставив свою подкачанную ножку из-под верхней одежды.
Поклонники взорвались виртуальными овациями в адрес Дженнер и ее напарницы на фото:
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Также ранеее сообщалось, что Кайли Дженнер любит снимки откровенного характера, однако сейчас она решила предстать в необычном образе. На новом фото девушка позирует в одежде и обуви шоколадного цвета. Также свой лук она дополнила сумочкой того же цвета и очками, а наверх, ко всему прочему, одела плащ.
Поклонникам понравился новый образ о чем они поспешили сообщить в виде комментариев и многочисленных отметок «мне нравится».
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