Модель, актриса и бизнесвуман Кайли Дженнер показалась в откровенном наряде да еще и с "аппетитной" подружкой под руку

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Самая молодая миллиардерша предстала на новых опубликованных ею фото в сети в кож-лаке, кому-то из поклонников материал показался латексом, плаще. Голубой цвет выбрала сама звезда, ее эффектная подружка облачилась в идентичное изделие, но только яркого оранжевого цвета.

Украшенный, визуально похожим на натуральный, мехом плащ идеально сел на фигуристой Кайли, а ее подружка-модель еще и пококетничала на камеру и "разогрела" публику, выставив свою подкачанную ножку из-под верхней одежды.

Поклонники взорвались виртуальными овациями в адрес Дженнер и ее напарницы на фото:

Популярные статьи сейчас

Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью, поразив видом: "Лицо подкачало"

Бесстыжая Волочкова разделась в танцевальном зале, оценили не все: "Какая большущая, костлявая..."

Каменских в латексе потрясла упругостями на камеру, жаркое видео облетело сеть: "Просто пушка"

Невеста Баскова напугала внешним видом, кадры "свадьбы" облетели сеть: "ну и страшненькая"
Показать еще

"Кошечки, горячие, Боже, не знаю вообще как можно быть такими соблазнительными"

"Вау"

"Горячо"

"Топ"

"Сбрасывайте вещички"

Также ранеее сообщалось, что Кайли Дженнер любит снимки откровенного характера, однако сейчас она решила предстать в необычном образе. На новом фото девушка позирует в одежде и обуви шоколадного цвета.  Также свой лук она дополнила сумочкой того же цвета и очками, а наверх, ко всему прочему, одела плащ.

Поклонникам понравился новый образ о чем они поспешили сообщить в виде комментариев и многочисленных отметок «мне нравится».

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».

Также Politeka писала, что модель Кендалл Дженнер застали в неожиданном месте: фото красотки.