Популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила подражнити шанувальників новим пікантним нарядом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ти б поїхав зі мною!? О, мій БОГ! Водіння цього монстра було божевільним і забавним! Коли його ведеш, відчуття, немов у тебе в руках спортивна машина», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ана Чері позує в короткому топі і червоних спортивних штанах біля машини. Форми дівчина стала причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Боже, ось це форми», «це так круто – ваш вигляд!», «вогонь просто»,»тут головна краса не машина, а ти, Ана!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком в одній білизні. Відповідні кадри дівчина розмістила у себе на Instagram.

Так, модель позує в одному сексуально-відвертій білизні, ефектно вигнувшись і показавши всім, за що її полюбили чоловіки. Це спровокувало справжню бурю коментарів з боку її прихильників.

«Вогонь просто», «ось це тіло – аж слинки течуть», «боже, скільки ж сил покладено заради таких форм», «Ана – ти богиня», - пишуть вони.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.