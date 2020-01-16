Популярная фитнес-модель Ана Чери решила подразнить поклонников новым пикантным нарядом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ты бы поехал со мной!? О, мой БОГ! Вождение этого монстра было сумасшедшим и забавным! Когда его ведешь, ощущения, словно у тебя в руках спортивная машина», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери позирует в коротком топе и спортивных красных штанах возле машины. Формы девушка стала причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Боже, вот это формы», «это так круто – ваш вид!», «огонь просто»,»тут главная красота не машина, а ты, Ана!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-одель Ана Чери решила порадовать поклонников новым откровенным снимком в одном белье. Соответствующие кадры девушка разместила у себя в Instagram.

Так, модель позирует в одном откровенном белье, эффектно выгнувшись и показав всем, за что ее полюбили мужчины. Это спровоцировало настоящую бурю комментариев со стороны ее поклонников.

«Огонь просто», «вот это тело – аж слюнки текут», «боже, сколько же сил положено ради таких форм», «Ана – ты богиня», - пишут они.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.