Знаменита красуня-модель засвітила, що називається зайве на камеру

Ангел Victoria’s Secret Белла Хадід показалася в провокуючій позі і "невидимій" білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Цього разу зоряна манекенниця показала публіці в мережі свої підкачані сідниці - у так званих сторіз фігуриста дама позувала в стрінгах, що складаються з пари тонких чорних смужок. Також на Беллі була джинсова куртка, ймовірно, від відомого світового модного будинку.

Своє негусте волосся модель зібрала в пучок, підвела руки до верху і також продемонструвала свій "ідеальний", але не від природи, а завдяки старанням пластичних хірургів профіль. Як відомо, Хадід-молодша вдавалася до допомоги фахівців щоб "трохи" покращити свій видатний палестинський профіль - ніс, а також вернюю носо-губну складку.

Нагадаємо, раніше Белла показала, як відпочиває. Зоряна красуня роздяглася до купальника - випитяла свої підкачані сідниці, сидячи в кріслі і спостерігаючи бузково-розовуватий захід сонця. На іншому знімку - застигла в привертаючій увагу позі з високим чоловіком. Ймовірно, це кавалер Белли Хадід, а можливо - її брат?

Як би там не було, артистка продемонструвала ефектні фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - "покатушки" на водному мотоциклі.

Раніше повідомлялося, що 23-річна американська супермодель Белла Хадід закликала світову спільноту допомогти тваринам Австралії.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram, закликавши по можливості фінансово допомогти волонтерам, які рятують тварин, які страждають в результаті масштабних пожеж.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.