Знаменитая красавица-модель засветила, что называется лишнее на камеру
Ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и "невидимом" белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.
В этот раз звездная манекенщица показала публике в сети свои подкачанные ягодицы - в так называемых сториз фигуристая дама позировала в стрингах, состоящих из пары тонких черных полосочек. Также на Белле была джинсовая куртка, вероятно, от известнейшего мирового модного дома.
Свои негустые волосы модель собрала в пучок, руки подвела к верху и также продемонстрировала свой "идеальный", но не от природы, а благодаря стараниям пластических хирургов профиль. Как известно, Хадид-младшая прибегала к помощи специалистов дабы "немного" поправить свой выдающийся палестинский профиль - нос, а также вернюю носо-губную складку.
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Напомним, ранее Белла показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?
Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.
Ранее сообщалось, что 23-летняя американская супермодель Белла Хадид призвала мировое сообщество помочь животным Австралии.
Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм, призвав по возможности финансово помочь волонтерам, спасающих животных, которые страдают в результате масштабных пожаров.
Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.
Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.