Модель підкорила красивою зовнішністю на одному з заходів

Ангел "Victoria’s Secret", яку в минулому році назвали найкрасивішою дівчиною світу, Белла Хадід, опублікувала фото з хлопцем

Знаменитість в чорному шкіряному вбранні продемонструвала пишні принади в глибокому декольте, пише Рoliteka.net.

Також зірка позувала зі своїми друзями, а також з темношкірим підлітком, який, по всій видимості, був радий зустрічі зі знаменитістю.

Як виявилося, дівчина підтримала юних талантів на одному із заходів. У пості Белла Хадід написала, що була рада це робити і їй сподобалася ніч з талановитими особистостями.

Варто відзначити, що модель виглядає ідеально в своєму вбранні в стилі 1990-ті.

Пост Белли за дев'ять годин зібрав майже 280 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, 23-річна американська супермодель Белла Хадід закликала світову спільноту допомогти тваринам Австралії.

Дівчина звернулася до шанувальників у своєму мікроблозі в Instagram, закликавши по можливості фінансово допомогти волонтерам, які рятують тварин, що страждають в результаті масштабних пожеж.

Раніше ми писали, що Белла Хадід показала свої вигини у відвертому купальнику.

Белла проводила відпочинок на островах разом з подругою Джессі Джо Старк, яка є дочкою засновників бренду Chrome Hearts, спільно з яким Белла Хадід недавно випустила першу колекцію.

Манекенниця позує на нових знімках в блакитному бікіні, яке підкреслює її хвилюючі вигини і ідеальний плоский живіт. А її подруга з'явилася в жовтому купальнику без бретелей.

Раніше повідомлялося, що модель позувала під час приготування їжі, виставивши напоказ ідеальне тіло. При цьому можна помітити на обличчі Хадід єхидну посмішку.

Крім леопардового купальника, на тілі моделі можна помітити елегантний ланцюжок, сережки і кільця.

Шанувальники Хадід не стримували емоцій, про що говорять коментарі під фотографіями.

Нагадаємо також, що Хадід розбурхала мережу відвертими знімками.

На кадрах видно, що Белла спершу знімає «осину талію» в білизні. Після цього наводить камеру на апетитні груди, після чого показує своїм шанувальникам море.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.