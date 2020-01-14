23-річна американська супермодель Белла Хадід, яка відома ще як найкрасивіша жінка в світі, похвалилася витонченою фігурою в прозорій сукні

Американська модель палестинського походження показала кілька знімків в незвичайному плаття, яке ледь приховує її принади. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку моделі в мікроблозі instagram.

плаття, яке складається з прозорої блискучої тканини, Хадід позує біля дзеркала у ванній кімнаті. У неї ще вологе волосся після душу, а також на обличчі відсутня макіяж, крім стрілок на очах, розтушованих за століття.

Вирізи круглої форми на боках і на грудях зірки додають їй пікантності, більш того, підкреслює її плоский живіт. Також варто звернути увагу, що з нижньої білизни модель віддала перевагу тільки трусів, і зневажила бюстгальтером.

В коментарях шанувальники найкрасивішої жінки відзначили її незвичайний наряд.

«Вау», «Серйозно», "Красуня", "Бомба", "вогонь", "Сміливе плаття", "Все ж видно", «Охх, чертовка», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що трохи раніше модель Белла Хадід показала в соцмережі на своїй сторінці, як розважається в компанії друзів. Красуня не соромиться показати себе напівголої - цей раз не став винятком, Успішна красуня цілується, танцює, обнімається, п'є шампанське і позує на розкішній яхті - все це в білому купальнику, який практично нічого не прикриває, і спідниці в тон на шнурівці до самих п'ят.

Волосся худорлява красуня зібрала на голові.

У тисячах коментарів під новим постом американки маса всього: похвал, відвертих образ, осторга і навіть рад. Як не крути, така фігуриста дама - байдужою нікого не залишає.

До цього артистка хвалилася ефектними фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - верхи на водному мотоциклі.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.

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