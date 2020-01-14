42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова епатувала публіку, з'явившись одночасно в ніжному й "дикому" образах
Як передає Politeka.net, зірка виклала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram. На цей раз вона з'явилася в усьому шкіряному: чорній сорочці з поясом і спідниці "гармошкою" довжиною міді. Її волосся зібране у високий хвіст, а на обличчі помітний макіяж.
На одному з кадрів Анфіса тримає в руках великий кошик з червоними трояндами і боксерські рукавички. На іншому - картину, де зображена вона сама.
Чехова не знайшлася, як підписати гарячі кадри, а просто залишила кілька смайликів-"поцілунків".
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Коментуючі прийшли в невимовний захват від несподіваного образу телеведучої: адже на фото вона одночасно й жіночна, і брутальна через рукавички.
"Звичайно, оригінал краще, але картина крута!😍"
"Такий набір цікавий квіти і боксерські рукавички 👍"
"Ось це шикарно 😍👍"
"Як не любити цю жінку?!! Вона прекрасна😍"
"Поєднання прям вогонь🔥"
"Бокс -- круто! Такий адреналін"
"Завжди знав, що ви небайдужі до боксу😅👍🏼🥊"
"Анфіса навіть з рукавичками красуня😂"
"Просто супер поєднання троянд і цієї чорної шкіри... і Вас😚"
"Вибачте звичайно,але на картині не Анфіса,в житті ви ж квітнете вся ,а на картині щось не те ...."
Раніше ми повідомляли, Чехова здивувала фото з оленями. Так, вона відпочивала кілька днів з маленьким сином Соломомном в Підмосков'ї в заміському готелі. Знаменитість вирішила погодувати диких тварин в засніженому лісі. Одного з них красуня навіть намагалася поцілувати.
Знімки викликали бурю в мережі.
"Яка Ви на цих фотках гарненька..."
"Обозємой,які всі милі❤️"
"Анфіса, Ваші фото неможливо пропустити! Ні одна не залишить байдужою! Особисто мені без різниці,що на Вас одягнуте. А Ваша усмішка і сміх дуже заразливі. Залишайтеся завжди такою відкритою та щирою! ❤️❤️❤️"
Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд