42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова епатувала публіку, з'явившись одночасно в ніжному й "дикому" образах

Як передає Politeka.net, зірка виклала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram. На цей раз вона з'явилася в усьому шкіряному: чорній сорочці з поясом і спідниці "гармошкою" довжиною міді. Її волосся зібране у високий хвіст, а на обличчі помітний макіяж.

На одному з кадрів Анфіса тримає в руках великий кошик з червоними трояндами і боксерські рукавички. На іншому - картину, де зображена вона сама.

Чехова не знайшлася, як підписати гарячі кадри, а просто залишила кілька смайликів-"поцілунків".

Коментуючі прийшли в невимовний захват від несподіваного образу телеведучої: адже на фото вона одночасно й жіночна, і брутальна через рукавички.

"Звичайно, оригінал краще, але картина крута!😍"

"Такий набір цікавий квіти і боксерські рукавички 👍"

"Ось це шикарно 😍👍"

"Як не любити цю жінку?!! Вона прекрасна😍"

"Поєднання прям вогонь🔥"

"Бокс -- круто! Такий адреналін"

"Завжди знав, що ви небайдужі до боксу😅👍🏼🥊"

"Анфіса навіть з рукавичками красуня😂"

"Просто супер поєднання троянд і цієї чорної шкіри... і Вас😚"

"Вибачте звичайно,але на картині не Анфіса,в житті ви ж квітнете вся ,а на картині щось не те ...."

Раніше ми повідомляли, Чехова здивувала фото з оленями. Так, вона відпочивала кілька днів з маленьким сином Соломомном в Підмосков'ї в заміському готелі. Знаменитість вирішила погодувати диких тварин в засніженому лісі. Одного з них красуня навіть намагалася поцілувати.

Знімки викликали бурю в мережі.

"Яка Ви на цих фотках гарненька..."

"Обозємой,які всі милі❤️"

"Анфіса, Ваші фото неможливо пропустити! Ні одна не залишить байдужою! Особисто мені без різниці,що на Вас одягнуте. А Ваша усмішка і сміх дуже заразливі. Залишайтеся завжди такою відкритою та щирою! ❤️❤️❤️"