42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику, появившись одновременно в нежном и "диком" образах

Как передает Politeka.net, звезда выложила новые фото в своем микроблоге в Инстаграм. На этот раз она предстала во всем кожаном: черной рубашке с поясом и юбке "гармошкой" длиной миди. Ее волосы собраны в высокий хвост, а на лице броский макияж.

На одном из кадров Анфиса держит в руках большую корзину с алыми розами и боксерские перчатки. На другом - картину, где изображена она сама.

Чехова не нашлась, как подписать горячие кадры, а просто оставила несколько смайликов-"поцелуйчиков".

Комментирующие пришли в неописуемый восторг от неожиданного образа телеведущей: ведь на фото она одновременно и женственная, и брутальная из-за перчаток.

"Конечно, оригинал лучше, но картина крутая!😍"

"Такой набор интересный цветы и боксёрские перчатки 👍"

"Вот это шикарно 😍👍"

"Как не любить эту женщину?!! Она прекрасна😍"

"Сочетание прям огонь🔥"

"Бокс -- круто! Такой адреналин"

"Всегда знал, что вы неравнодушны к боксу😅👍🏼🥊"

"Анфиса даже с перчатками красотка😂"

"Просто супер сочетание роз и этой черной кожи... и Вас😚"

"Извините конечно,но на картине не Анфиса,в жизни вы же цветете вся ,а на картине что то не то ...."

Ранее мы сообщали, Чехова удивила фото с оленями. Так, она отдыхала несколько дней с маленьким сыном Соломомном в Подмосковье в загородном отеле. Знаменитость решила покормить диких животных в заснеженном лесу. Одного из них красавица даже пыталась поцеловать.

Снимки вызвали бурю в сети.

"Какая Вы на этих фотках хорошенькая..."

"Обоземой,какие все милые❤️"

"Анфиса, Ваши фото невозможно пропустить! Ни одна не оставит равнодушной! Лично мне без разницы,что на Вас надето. А Ваша улыбка и смех очень заразительны. Оставайтесь всегда такой открытой и искренней! ❤️❤️❤️"