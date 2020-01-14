42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику, появившись одновременно в нежном и "диком" образах
Как передает Politeka.net, звезда выложила новые фото в своем микроблоге в Инстаграм. На этот раз она предстала во всем кожаном: черной рубашке с поясом и юбке "гармошкой" длиной миди. Ее волосы собраны в высокий хвост, а на лице броский макияж.
На одном из кадров Анфиса держит в руках большую корзину с алыми розами и боксерские перчатки. На другом - картину, где изображена она сама.
Чехова не нашлась, как подписать горячие кадры, а просто оставила несколько смайликов-"поцелуйчиков".
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Комментирующие пришли в неописуемый восторг от неожиданного образа телеведущей: ведь на фото она одновременно и женственная, и брутальная из-за перчаток.
"Конечно, оригинал лучше, но картина крутая!😍"
"Такой набор интересный цветы и боксёрские перчатки 👍"
"Вот это шикарно 😍👍"
"Как не любить эту женщину?!! Она прекрасна😍"
"Сочетание прям огонь🔥"
"Бокс -- круто! Такой адреналин"
"Всегда знал, что вы неравнодушны к боксу😅👍🏼🥊"
"Анфиса даже с перчатками красотка😂"
"Просто супер сочетание роз и этой черной кожи... и Вас😚"
"Извините конечно,но на картине не Анфиса,в жизни вы же цветете вся ,а на картине что то не то ...."
Ранее мы сообщали, Чехова удивила фото с оленями. Так, она отдыхала несколько дней с маленьким сыном Соломомном в Подмосковье в загородном отеле. Знаменитость решила покормить диких животных в заснеженном лесу. Одного из них красавица даже пыталась поцеловать.
Снимки вызвали бурю в сети.
"Какая Вы на этих фотках хорошенькая..."
"Обоземой,какие все милые❤️"
"Анфиса, Ваши фото невозможно пропустить! Ни одна не оставит равнодушной! Лично мне без разницы,что на Вас надето. А Ваша улыбка и смех очень заразительны. Оставайтесь всегда такой открытой и искренней! ❤️❤️❤️"
Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд