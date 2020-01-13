Відома американська модель Ебігейл Речфрд без сорому показала ідеальні форми в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, опублікованому знімку Речфорд позує в короткому топі, паску і коротких трусиках з панчохи в сітку. А на іншій фотографії модель позує посеред моря і зовсім без білизни. Її головну гордість нібито обхопили руки.

Уточнимо, що фотографії Речфорд викинула в Сторіс, тому її шанувальники не змогли захопитися ідеальним тілом кумира.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд стала знаменита завдяки пишним формам.

Дівчина завоювала масу поклонників своєю красою. Зараз на сторінку красуні в Instagram підписані дев'ять мільйонів чоловік.

Щодня модель викладає фото і відео про своє життя. Зірка завжди демонструє форми. Зокрема, кілька годин тому Ебігейл записала Сториз. На перших кадрах вона накинула на голову рушник, а на інших - виставила напоказ ідеальне тіло в короткому топі, здається тканина зараз трісне.

Одяг підкреслила пишні груди американської знаментости.

На інших кадрах Ебі позувала на дивані демонструючи пружний животик. Стало зрозуміло, що Рэтчфорд спілкувалася зі своїми шанувальниками в одних трусиках.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.