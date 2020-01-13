Відома американська модель Ебігейл Речфрд без сорому показала ідеальні форми в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
Так, опублікованому знімку Речфорд позує в короткому топі, паску і коротких трусиках з панчохи в сітку. А на іншій фотографії модель позує посеред моря і зовсім без білизни. Її головну гордість нібито обхопили руки.
Уточнимо, що фотографії Речфорд викинула в Сторіс, тому її шанувальники не змогли захопитися ідеальним тілом кумира.
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Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд стала знаменита завдяки пишним формам.
Дівчина завоювала масу поклонників своєю красою. Зараз на сторінку красуні в Instagram підписані дев'ять мільйонів чоловік.
Щодня модель викладає фото і відео про своє життя. Зірка завжди демонструє форми. Зокрема, кілька годин тому Ебігейл записала Сториз. На перших кадрах вона накинула на голову рушник, а на інших - виставила напоказ ідеальне тіло в короткому топі, здається тканина зараз трісне.
Одяг підкреслила пишні груди американської знаментости.
На інших кадрах Ебі позувала на дивані демонструючи пружний животик. Стало зрозуміло, що Рэтчфорд спілкувалася зі своїми шанувальниками в одних трусиках.
Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.