Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила засветить прелести абсолютно без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой Instagram девушки.

Так, на опубликованных кадрах Рэтчфорд позирует в одних штанах, придерживая сочные формы одной рукой. Дополняет образ элегантная шляпа.

На другом снимке модель позирует абсолютно без ничего и в одном полотенце с очками. Аппетитные формы Рэтчфорд решила прикрыть подушкой.

Уточним, что поклонники девушки не смогли отреагировать на откровенные снимки – их модель выбросила в Сторис.

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Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд стала знаменита, благодаря пышным формам.

Девушка завоевала массу поклонников своей красотой. Сейчас на страницу красотки в Инстаграм подписаны девять миллионов человек. 

Каждый день модель выкладывает фото и видео о своей жизни. Звезда всегда демонстрирует формы. В частности, несколько часов назад Эбигейл записала Сториз. На первых кадрах она накинула на голову полотенце, а на других - выставила напоказ идеальное тело в коротком топе, кажется ткань сейчас треснет. 

Одежда подчеркнула пышную грудь американской знаментости.

На других кадрах Эби позировала на диване демонстрируя упругий животик. Стало понятно, что Рэтчфорд общалась со своими поклонниками в одних трусиках. 

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.