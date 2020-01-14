Ангел Victoria’s Secret, яку в минулому році назвали найкрасивішою дівчиною планети, Белла Хадід, заворожила новим фото

Знаменитість опублікувала знімок у своєму Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина постала в цікавому образі: Белла позувала в чорних шкіряних майці, штанах, а в руці тримала куртку. Хадід зробили високу зачіску і завершили образ різними аксесуарами.

Варто відзначити, що вбрання ідеально підкреслило форми зірки до того ж глибоке декольте підійшло Беллі. Так і хочеться крикнути від захоплення: "Нічого собі!"

Дівчина замріяно дивилася кудись вбік. Її очі нагадали лисячі.

Белла стояла біля поручнів, а позаду неї можна було помітити скляні двері, за якою стояли автомобілі.

За годину пост Белли зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Хадід отримала масу позитивних відгуків про свою зовнішність.

Примітно, що зараз на сторінку Белли підписані майже 28 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, Белла Хадід не соромиться показати себе напівголою - цей раз не став винятком, зоряна красуня цілується, танцює, обнімається, п'є шампанське і позує на розкішній яхті - все це в світлому топі і спідниці в тон на шнурівці.

Волосся худорлява красуня зібрала в пучок, вона, як завжди, привітна і з задоволенням кокетує на камеру.

В тисячах коментарів під новим постом американки маса всього: похвал, відвертих образ, осторга і навіть порад.

Раніше ми писали, що Белла Хадід блиснула апетитними формами без одягу.

Спокусливе фото найкрасивіша жінка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку Белла Хадід стоїть абсолютно голою, лише прикривається джинсового курткою.

«Вона досконала», «Чудесна», «Вогонь», «Королева», - пишуть захоплені фоловери.

Нагадаємо також, що Белла Хадід закликала світову спільноту допомогти тваринам Австралії.

Дівчина звернулася до шанувальників у своєму мікроблозі в Instagram, закликавши по можливості фінансово допомогти волонтерам, які рятують тварин, які страждають в результаті масштабних пожеж.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.