Ангел Victoria’s Secret, которую в прошлом году назвали самой красивой девушкой планеты, Белла Хадид, заворожила новым фото

Знаменитость опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка предстала в интересном образе: Белла позировала в черных кожанных майке, брюках, а в руке держала куртку. Хадид сделали высокую прическу и завершили образ различными аксессуарами.

Стоит отметить, что наряд идеально подчеркнул формы звезды к тому же глубокое декольте подошло Белле. Так и хочется крикнуть от восхищения:"Ничего себе!"

Девушка томно смотрела куда-то в сторону. Ее глаза напомнили лисьи.

Белла стояла у поручней, а позади нее можно было заметить стеклянную дверь, за которой стояли автомобили.

За час пост Беллы собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Хадид получила массу положительных отзывов о своей внешности.

Примечательно, что сейчас на страницу Беллы подписаны почти 28 миллионов пользователей.

Напомним, Белла Хадид не стесняется показать себя полуголой - этот раз не стал исключением, звездная красавица целуется, танцует, обнимается, пьет шампанское и позирует на роскошной яхте - все это в светлом топе и юбке в тон на шнуровке.

Волосы худощавая красавица собрала в пучек, она, как обычно, улыбчива и с удовольствием кокетничает на камеру.

В тысячах комментариев под новым постом американки масса всего: похвал, откровенных оскорблений, осторга и даже советов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид блеснула аппетитными формами без одежды.

Соблазнительное фото самая красивая женщина мира опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке Белла Хадид стоит абсолютно обнаженной, лишь прикрывается джинсовой курткой.

«Она совершенна», «Чудесна», «Огонь», «Королева», - пишут восхищенные фолловеры.

Напомним также, что Белла Хадид призвала мировое сообщество помочь животным Австралии.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм, призвав по возможности финансово помочь волонтерам, спасающих животных, которые страдают в результате масштабных пожаров.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.