Зоряний ангел Victoria’s Secret Белла Хадід показала, як розважається в компанії друзів

Американська модель палестинського походження з IMG Models любителька запалити в компанії не обтяженій забобонами. Відвертий наряд, маса міцних напоїв, музика і салют - Белла показала, як гуляє.

Успішна модель не соромиться показати себе напівголою - цей раз не став виключенням, зоряна красуня цілується, танцює, обнімається, п'є шампанське і позує на розкішній яхті - все це в світлому топі і спідниці в тон на шнурівці.

Волосся худорлява красуня зібрала в пучок, вона, як завжди, привітна і з задоволенням кокетує на камеру.

У тисячах коментарів під новим постом американки маса всього: похвал, відвертих образ, пересторог і навіть порад. Як не крути, така фігуриста дама - байдужою нікого не залишає, втім, дивіться самі:

Раніше модель також показала, як відпочиває. Зоряна красуня роздяглася до купальника - випитяла свої підкачані сідниці, сидячи в кріслі і спостерігаючи бузково-розовуватий захід сонця. На іншому знімку - застигла в привертаючій увагу позі з високим чоловіком. Ймовірно, це кавалер Белли Хадід, а можливо - її брат?

Як би там не було, артистка продемонструвала ефектні фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - "покатушки" на водному мотоциклі.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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