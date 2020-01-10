Звездный ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показала, как развлекается в компании друзей

Американская модель палестинского происхождения с IMG Models любительница зажечь в компании не обремененной предрассудками. Откровенный наряд, масса горячительных напитков, музыка и салют - Белла показала, как гуляет.

Успешная модель не стесняется показать себя полуголой - этот раз не стал исключением, звездная красавица целуется, танцует, обнимается, пьет шампанское и позирует на роскошной яхте - все это в светлом топе и юбке в тон на шнуровке.

Волосы худощавая красавица собрала в пучек, она, как обычно, улыбчива и с удовольствием кокетничает на камеру.

В тысячах комментариев под новым постом американки масса всего: похвал, откровенных оскорблений, осторга и даже советов. Как ни крути, такая фигуристая дама - равнодушной никого не оставляет, впрочем, смотрите сами:

Ранее модель также показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?

Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

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