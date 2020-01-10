Американська модель Ебігейл Ретчфорд стала знаменита завдяки пишним формам
Дівчина завоювала масу шанувальників своєю красою, пише Рoliteka.net. Зараз на сторінку красуні в Instagram підписані дев'ять мільйонів осіб.
Щодня модель викладає фото і відео про своє життя. Зірка завжди демонструє форми. Зокрема, кілька годин тому Ебігейл записала Сториз. На перших кадрах вона накинула на голову рушник, а на інших - виставила напоказ ідеальне тіло в короткому топі, здається тканина зараз трісне.
Одяг підкреслив пишні груди американської знаментости.
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На інших кадрах Ебі позувала на дивані демонструючи пружний животик. Стало зрозуміло, що Ретчфорд спілкувалася зі своїми шанувальниками в одних трусиках.
Нагадаємо, нещодавно Ретчфорд опублікувала відео, в тому числі в Сториз, в своєму Instagram.
Пишногруда дівчина виставила напоказ свої "кавуни".
Зірка соцмережі позувала, відкриваючи рот і дивлячись своїми зеленими очима в камеру.
З одягу на зірку був, мабуть, топ на тонких бретелях з глибоким декольте, прикрашений квітами по краях, який ледве витримує. Сережки-кільця ідеально доповнили образ.
Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд поділилася зі своїми шанувальниками порцією чергового жаркого відео.
У сториз дівчина показала, в якому вигляді вона дивиться вдома телевізор.
На Ебігейл – прозорий коротенький топ, ледь прикриває пружні груди і абсолютно не приховує її пикантностей, а також трусики на бретельках.
Раніше повідомлялося, що Ебігейл виставила напоказ соковиті форми в білому крихітному купальнику, який, здається, ще трохи і розірветься. Як можна помітити, образ модель доповнила ідеальним макіяжем і сережками.
Шанувальники моделі не змогли висловитися про пишні форми Ретчфорд, оскільки кадрами дівчина поділилася в Сторіс.
Нагадаємо також, що Ебі постала в одній крихітній білизні, а її пишні форми прикриває наряд з мережива. Як можна помітити, дівчина позує повністю без білизни. Сам знімок зроблений в чорно-білому кольорі.
В пості зірка повідомила, що входить в 2020 рік з ясним розумом і чистим серцем.
Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.