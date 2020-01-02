Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, модель в одном крохотном белье, а ее пышные формы прикрывает наряд из кружева. Как можно заметить, девушка позирует полностью без белья.

Сам снимок сделан в черно-беломцвете.

«Я вхожу в 2020 год с ясным умом и чистым сердцем. Если ты сделал мне плохо, я прощаю тебя. Если ты мне должен, давай считать, что мы квиты. Если ты сердишься на меня, я приношу свои извинения. Если наши пути разойдутся, я искренне желаю тебе всего наилучшего. Это начало нового десятилетия, время сбросить мертвую кожу, сделанную из старых обид, эгоизма, гордости и обиды. Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то еще, кроме счастливого, здорового и лучшего гребаного варианта самого себя», - говорится в подписи.

Как сообщалось ранее, Эбигейл Рэтчфорд привлекла к себе внимание провокационными кадрами и грамотной рекламной кампанией, которые подняли модель на пик популярности.

Эбигейл Рэтчфорд с тех пор стала одной из самых высокооплачеваемых моделей нижнего белья и купальников в мире. Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует результаты своих фотосессий. На ее блог подписано более 9 миллионов пользователей сети.

Совсем недавно пышнотелая красотка решилась продемонстрировать снимки в откровенном кружевном наряде. Так, в ее блоге появились снимки, где брюнетка позирует лежа в постели. При этом она изгибается в провокационных позах, предлагая пользователям сети выбрать лучший вариант.

На ней одно лишь кружевное белье голубого оттенка, которое выгодно подчеркивает каждый изгибы идеального тела красотки. На лице яркий макияж, а волосы завиты в волны.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.