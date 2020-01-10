Американская модель Эбигейл Рэтчфорд стала знаменита, благодаря пышным формам

Девушка завоевала массу поклонников своей красотой, пишет Рoliteka.net. Сейчас на страницу красотки в Инстаграм подписаны девять миллионов человек.

Каждый день модель выкладывает фото и видео о своей жизни. Звезда всегда демонстрирует формы. В частности, несколько часов назад Эбигейл записала Сториз. На первых кадрах она накинула на голову полотенце, а на других - выставила напоказ идеальное тело в коротком топе, кажется ткань сейчас треснет.

Одежда подчеркнула пышную грудь американской знаментости.

На других кадрах Эби позировала на диване демонстрируя упругий животик. Стало понятно, что Рэтчфорд общалась со своими поклонниками в одних трусиках.

Напомним, недавно Рэтчфорд опубликовала видео, в том числе в Сториз, в своем Инстаграм.

Пышногрудая девушка выставила напоказ свои "арбузы".

Звезда соцсети позировала, приоткрывая рот и смотря своими зелеными глазами в камеру.

Из одежды на звезде был, видимо, топ на тонких бретельках с глубоким декольте, украшенный цветами по краям, который еле выдерживает. Сережки-кольца идеально дополнили образ.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд поделилась со своими поклонниками порцией очередного жаркого видео.

В сториз девушка показала, в каком виде она смотрит дома телевизор.

На Эбигейл – прозрачный коротенький топ, едва прикрывающий упругую грудь и совершенно не скрывающий ее пикантностей, а также трусики на бретельках.

Ранее сообщалось, что Эбигейл выставила напоказ сочные формы в белом крохотном купальнике, который, кажется, еще чуть-чуть и разорвется. Как можно заметить, образ модель дополнила идеальным макияжем и серьгами.

Поклонники модели не смогли высказаться о пышных формах Рэтчфорд, поскольку кадрами девушка поделилась в Сторис.

Напомним также, что Эби предстала в одном крохотном белье, а ее пышные формы прикрывает наряд из кружева. Как можно заметить, девушка позирует полностью без белья. Сам снимок сделан в черно-белом цвете.

В посте звезда сообщила, что входит в 2020 год с ясным умом и чистым сердцем.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.