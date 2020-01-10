Наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашян показала свій гардероб

Американська знаменитість зробила фото з кімнати, в якій перебували полички з різними сумочками, пише Рoliteka.net.

Кайлі сфотографувала себе, наставивши камеру телефону на дзеркало. Зірка з'явилася в помаранчевому костюмі з дірочками. Наряд обтягнув фігуру Дженнер, підкреслюючи її пишні груди і п'яту точку: "Тіло просто залік". Мільярдерка прибрала волосся рукою.

Завершували образ 22-річної дівчини рожевий манікюр з довгими нігтями, а також різні аксесуари і красивий макіяж.

"шафа прибирається ✨", - підписала яскравий знімок Кайлі.

Тільки за 10 годин пост знаменитості отримав майже п'ять мільйонів лайків і багато коментарів від шанувальників. Останні написали компліменти на адресу відомої красуні.

Нагадаємо, Кайлі з'явилася в чорному топі. Зірка спустила з плечей лямки наряду, а також трохи підняла одяг, щоб показати кругленький животик. Також на Дженнер були надіті спортивні штани бордового кольору.

Кайлі розпустила волосся, і однією рукою закинула його за вухо. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

Як виявилося, мільярдерка опублікувала пост, на фото якого з'явилася кілька років тому. Відомо, що дівчина народила дочку Стормі в 2018 році. 1 лютого у дитини день народження.

Раніше повідомлялося, Кайлі Дженнер похвалилася відвертими фото.

Пікантні знімки з'явилися в Instagram зірки.

На чорно-білих знімках Кайлі Дженнер позує у мереживній білизні на ліжку.

«Так гаряче», «Ти вогонь», - пишуть здивовані підписники.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер була у відвертому вбранні та ще й з "апетитною" подружкою під руку.

Наймолодша мільярдерка постала на опублікованих нею фото в мережі в кож-лаку, комусь із шанувальників матеріал здався латексом. Блакитний колір вибрала сама зірка, її ефектна подружка вбралася в ідентичне виріб, але тільки яскравого помаранчевого кольору.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і померилась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер натягнула латекс і померилась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

Також Politeka писала, що наймолодша мільярдерка показала свої величезні принади в ліжку: фото зведуть з розуму будь-якого