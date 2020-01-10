Наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашян показала свій гардероб
Американська знаменитість зробила фото з кімнати, в якій перебували полички з різними сумочками, пише Рoliteka.net.
Кайлі сфотографувала себе, наставивши камеру телефону на дзеркало. Зірка з'явилася в помаранчевому костюмі з дірочками. Наряд обтягнув фігуру Дженнер, підкреслюючи її пишні груди і п'яту точку: "Тіло просто залік". Мільярдерка прибрала волосся рукою.
Завершували образ 22-річної дівчини рожевий манікюр з довгими нігтями, а також різні аксесуари і красивий макіяж.
"шафа прибирається ✨", - підписала яскравий знімок Кайлі.
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Тільки за 10 годин пост знаменитості отримав майже п'ять мільйонів лайків і багато коментарів від шанувальників. Останні написали компліменти на адресу відомої красуні.
Нагадаємо, Кайлі з'явилася в чорному топі. Зірка спустила з плечей лямки наряду, а також трохи підняла одяг, щоб показати кругленький животик. Також на Дженнер були надіті спортивні штани бордового кольору.
Кайлі розпустила волосся, і однією рукою закинула його за вухо. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.
Як виявилося, мільярдерка опублікувала пост, на фото якого з'явилася кілька років тому. Відомо, що дівчина народила дочку Стормі в 2018 році. 1 лютого у дитини день народження.
Раніше повідомлялося, Кайлі Дженнер похвалилася відвертими фото.
Пікантні знімки з'явилися в Instagram зірки.
На чорно-білих знімках Кайлі Дженнер позує у мереживній білизні на ліжку.
«Так гаряче», «Ти вогонь», - пишуть здивовані підписники.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер була у відвертому вбранні та ще й з "апетитною" подружкою під руку.
Наймолодша мільярдерка постала на опублікованих нею фото в мережі в кож-лаку, комусь із шанувальників матеріал здався латексом. Блакитний колір вибрала сама зірка, її ефектна подружка вбралася в ідентичне виріб, але тільки яскравого помаранчевого кольору.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і померилась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"
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