Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян показала свой гардероб

Американская знаменитость сделала фото из комнаты, в которой находся полки с различными сумочками, пишет Рoliteka.net.

Кайли сфотографировала себя, наставив камеру телефона на зеркало. Звезда предстала в оранжевом костюме с дырочками. Наряд обтянул фигуру Дженнер, подчеркивая ее пышные груди и пятую точку: "Тело просто зачет". Миллиардерша убрала волосы рукой.

Завершали образ 22-летней девушки розовый маникюр с длинными ногтями, а также различные аксессуары и красивый макияж.

"шкаф убирается ✨", - подписала яркий снимок Кайли.

Только за 10 часов пост знаменитости получил почти пять миллионов лайков и много комментариев от поклонников. Последние написали комплименты в адрес известной красотки.

Напомним, Кайли предстала в черном топе. Звезда спустила с плеч лямки наряда, а также немного приподняла одежду, чтобы показать округлившийся животик. Также на Дженнер были надеты спортивные брюки бордового цвета.

Кайли распустила волосы, и одной рукой закинула его за ухо. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

Как оказалось, миллиардерша опубликовала пост, на фото которого предстала несколько лет назад. Известно, что девушка родила дочь Сторми в 2018 году. 1 фераля у ребенка день рождения.

Ранее сообщалось, Кайли Дженнер похвасталась откровенными фото.

Пикантные снимки появились в Instagram звезды.

На черно-белых снимках Кайли Дженнер позирует в кружевном белье на кровати.

«Так горячо», «Ты огонь», - пишут изумленные подписчики.

Напомним, Кайли Дженнер показалась в откровенном наряде да еще и с "аппетитной" подружкой под руку.

Самая молодая миллиардерша предстала на опубликованных ею фото в сети в кож-лаке, кому-то из поклонников материал показался латексом. Голубой цвет выбрала сама звезда, ее эффектная подружка облачилась в идентичное изделие, но только яркого оранжевого цвета.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля.

Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

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