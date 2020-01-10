Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян показала свой гардероб
Американская знаменитость сделала фото из комнаты, в которой находся полки с различными сумочками, пишет Рoliteka.net.
Кайли сфотографировала себя, наставив камеру телефона на зеркало. Звезда предстала в оранжевом костюме с дырочками. Наряд обтянул фигуру Дженнер, подчеркивая ее пышные груди и пятую точку: "Тело просто зачет". Миллиардерша убрала волосы рукой.
Завершали образ 22-летней девушки розовый маникюр с длинными ногтями, а также различные аксессуары и красивый макияж.
"шкаф убирается ✨", - подписала яркий снимок Кайли.
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Только за 10 часов пост знаменитости получил почти пять миллионов лайков и много комментариев от поклонников. Последние написали комплименты в адрес известной красотки.
Напомним, Кайли предстала в черном топе. Звезда спустила с плеч лямки наряда, а также немного приподняла одежду, чтобы показать округлившийся животик. Также на Дженнер были надеты спортивные брюки бордового цвета.
Кайли распустила волосы, и одной рукой закинула его за ухо. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.
Как оказалось, миллиардерша опубликовала пост, на фото которого предстала несколько лет назад. Известно, что девушка родила дочь Сторми в 2018 году. 1 фераля у ребенка день рождения.
Ранее сообщалось, Кайли Дженнер похвасталась откровенными фото.
Пикантные снимки появились в Instagram звезды.
На черно-белых снимках Кайли Дженнер позирует в кружевном белье на кровати.
«Так горячо», «Ты огонь», - пишут изумленные подписчики.
Напомним, Кайли Дженнер показалась в откровенном наряде да еще и с "аппетитной" подружкой под руку.
Самая молодая миллиардерша предстала на опубликованных ею фото в сети в кож-лаке, кому-то из поклонников материал показался латексом. Голубой цвет выбрала сама звезда, ее эффектная подружка облачилась в идентичное изделие, но только яркого оранжевого цвета.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля.
Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"
Также Politeka писала, что самая молодая миллиардерша показала свои огромные прелести в постели: фото сведут с ума любого