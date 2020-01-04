Супермодель Кайли Дженнер порадовала поклонников слишком откровенным снимком

Как сообщает Politeka.net, пикантное фото она опубликовала на своей страничке в Іnstagram.



22-летняя знаменитость, которая является самой молодой миллиардершей мира по версии Forbes, позировала на фоне бежевого внедорожника. Облачилась модель в обтягивающее платье, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы. Также внимание подписчиков привлек новый образ Кайли - модель решилась на кардинальные изменения и покрасила волосы в желтый цвет.

Большинство поклонников позитивно оценили такой шаг сестры Кардашьян - пост всего за час собрал почти два миллиона лайков.



Ранее Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.

Для нее она выбрала сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.

Напомним, самым молодым миллиардером 2019 года стала 22-летняя американка Кайли Дженнер. Она основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.





Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

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