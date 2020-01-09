Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян опублікувала несподіваний пост

На знімку 22-річна красуня з'явилася в чорному топі, пише Рoliteka.net. Зірка спустила з плечей лямки топа, а також трохи підняла одяг, щоб показати кругленький животик: "Ого, несподівано!". Також на Дженнер були надіті спортивні штани бордового кольору.

Кайлі розпустила волосся, і однією рукою закинула його за вухо. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

Як виявилося, мільярдерка опублікувала пост, на фото якого з'явилася кілька років тому. Відомо, що дівчина народила дочку Стормі два роки тому.

У своїй публікації Кайлі говорить - вона не вірить, що її донці вже два роки.

За чотири години пост бізнесвумен зібрав майже сім мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі назвали Кайлі красунею.

Варто відзначити, що зараз на мільярдеркувже підписані 156 мільйонів користувачів.

Відомо, що Кайлі народила дівчинку в лютому 2018 року від репера Тревіса Скотта, з яким вона зустрічалася з 2017 року.

На жаль, пара розійшлася в жовтні 2019 року, але з тих пір молоді люди зберігають теплі стосунки, разом виховуючи Стормі.

Крім того, репер в одному з інтерв'ю заявив, що завжди буде любити Кайлі.

Нагадаємо, нещодавно Дженнер з'явилася з жовтим кольором волосся. Навіть з таким дивним яскравим кольором дівчина виглядала дуже спокусливо.

На її сторінці в мережі Instagram з'явилося кілька знімків з новим волоссям. На фото дівчина позувала в сірій міні-сукні з блакитним узором, яскраво-жовтою сумочкою під крокодилячу шкіру, а також в босоніжках на високих підборах.

На другому знімку вона сидить на кріслі в тілесному костюмі, який буквально складається з однієї лише сітки. Образ доповнюють сріблясті туфлі на підборах.

Раніше ми писали, що Кайлі позувала на тлі бежевого позашляховика. Вбралася модель в біле плаття, яке ідеально підкреслило її спокусливі форми.

Більшість шанувальників позитивно оцінили такий крок сестри Кардашьян - пост всього за годину зібрав майже два мільйони лайків.

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