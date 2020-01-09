Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян опубликовала неожиданный пост

На снимке 22-летняя красотка предстала в черном топе, пишет Рoliteka.net. Звезда спустила с плеч лямки топа, а также немного приподняла одежду, чтобы показать округлившийся животик: "Ого, неожиданно!". Также на Дженнер были надеты спортивные брюки бордового цвета.

Кайли распустила волосы, и одной рукой закинула его за ухо. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

Как оказалось, миллиардерша опубликовала пост, на фото которого предстала несколько лет назад. Известно, что девушка родила дочь Сторми два года назад.

В совей публикации Кайли говорит - она не верит, что ее дочери уже два года.

За четыре часа пост бизнесвумен собрал почти семь миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети назвали Кайли красоткой.

Стоит отметить, что сейчас на миллиардершу уже подписаны 156 миллионов пользователей.

Известно, что Кайли родила девочку в феврале 2018 года от рэпера Трэвиса Скотта, с которым она встречалась с 2017 года.

К сожалению, пара разошлась в октябре 2019 года, но с тех пор молодые люди сохраняют теплые отношения, вместе воспитывая Сторми.

Кроме того, рэпер в одном из интервью заявил, что всегда будет любить Кайли.

Напомним, недавно Дженнер появилась с желтым цветом волос. Даже с таким странным ярким цветом девушка выглядела весьма соблазнительно.

На ее странице в сети Instagram появилось несколько снимков с новыми волосами. На фото девушка позировала в сером мини-платье с голубым узором, ярко-желтой сумочкой под крокодиловую кожу, а также в босоножках на высоком каблуке.

На втором снимке она сидит на кресле в телесном костюме, который буквально состоит из одной лишь сетки. Образ дополняют серебристые туфли на каблуке.

Ранее мы писали, что Кайли позировала на фоне бежевого внедорожника. Облачилась модель в обтягивающее платье, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Большинство поклонников позитивно оценили такой шаг сестры Кардашьян - пост всего за час собрал почти два миллиона лайков.

Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

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