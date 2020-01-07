Модель Олена Омович, яку називають «української Кардаш'ян», виставила напоказ форми без білизни

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, опублікованому знімку Омович позує в білій кофті і черевиках із високим підйомом, виставивши напоказ ідеальні форми без білизни. Підкреслює форми дівчата лише елегантний корсет.

Як можна помітити, на грудях Омович вирішила зробити пірсинг. Проте її прихильники залишилися без можливості висловити свою думку про ідеальне тіло кумира. Знімки Омович викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Альона Омович є київської фотомоделлю, яка здобула популярність завдяки своїм видатним формам.

Схоже дівчина піддалася впливу сучасних тенденцій і перетворилася в частого гостя пластичних хірургів. Модель перекроїла практично кожен сантиметр свого тіла. Дівчина збільшила губи і груди, змінила розріз своїх очей, а також форму носа. Вона не соромлячись говорить про свої пластичні операціяї й регулярно пише про це у своєму блозі Instagram.

Цього разу вона показала знімок у своєму Stories на якому постала в провокаційному образі, який може вразити будь-якого чоловіка. На новому знімку вона розташувалися в ліжку, накрившись ковдрою. На знімку помітно, що дівчина лежить зовсім без одягу, а її силіконові груди стала центром фотографії.

На знімку дівчина посилає користувачам мережі повітряний поцілунок.

"З Різдвом всіх, чи що. У мене в цьому році з новорічного тільки набряки вранці від олів'є", - підписала знімок модель.

Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже він з'явився в Stories.

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