Алена Омович, которую давно прозвали украинской Кардашьян, решила поздравить своих поклонников с Рождеством, но получилось это у нее в своеобразной форме

Как сообщает Politeka.net, Алена Омович является киевской фотомоделью, которая получила известность благодаря своим выдающимся формам.

Похоже девушка поддалась влиянию современных тенденций и превратилась в частого гостя пластических хирургов. Модель перекроила практически каждый сантиметр своего тела. Девушка увеличила губы и грудь изменила разрез своих глаз, а также форму носа. Она не стесняясь говорит о своих пластических операциях и регулярно пишет об этом в своем блоге в Instagram.

В этот раз она показала снимок в своем Stories на котором предстала в провокационном образе, который может впечатлить любого мужчину. На новом снимке она расположились в кровати, накрывшись одеялом. На снимке заметно, что девушка лежит совершенно без одежды, а ее силиконовая грудь стала центром фотографии.

На снимке девушка посылает пользователям сети воздушный поцелуй.

"С Рождеством всех чтоли. У меня в этом году из новогоднего только отеки по утрам от оливье", - подписала снимок модель.

Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь он появился в Stories.

Также ранее сообщалось, что на новых кадрах на странице Омович в разделе Stories также попали неслучайно: она сделала рекламу нижнего белья для онлайн-магазина, ради которой сняла с себя одежду и залезла на кровать, демонстрируя не сколько белье, а саму себя в селфи в зеркале.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону"

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди