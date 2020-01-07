Модель Алена Омович, которую называют «украинской Кардашьян», выставила напоказ формы без белья

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Омович позирует в белой кофте и ботинках с высоким подъемом, выставив напоказ идеальные формы без белья. Подчеркивает формы девушки лишь элегантный корсет.

Как можно заметить, на груди Омович решила сделать пирсинг. Однако ее поклонники остались без возможности высказать свое мнение об идеальном теле кумира. Снимки Омович выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Алена Омович является киевской фотомоделью, которая получила известность благодаря своим выдающимся формам.

Похоже девушка поддалась влиянию современных тенденций и превратилась в частого гостя пластических хирургов. Модель перекроила практически каждый сантиметр своего тела. Девушка увеличила губы и грудь изменила разрез своих глаз, а также форму носа. Она не стесняясь говорит о своих пластических операциях и регулярно пишет об этом в своем блоге в Instagram.

В этот раз она показала снимок в своем Stories на котором предстала в провокационном образе, который может впечатлить любого мужчину. На новом снимке она расположились в кровати, накрывшись одеялом. На снимке заметно, что девушка лежит совершенно без одежды, а ее силиконовая грудь стала центром фотографии.

На снимке девушка посылает пользователям сети воздушный поцелуй.

"С Рождеством всех чтоли. У меня в этом году из новогоднего только отеки по утрам от оливье", - подписала снимок модель.

Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь он появился в Stories.

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