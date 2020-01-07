27-річна американська Instagram-модель Ебігейл Ретчфорд поділилася зі своїми шанувальниками порцією чергового гарячого відео

У сторіз дівчина показала, в якому вигляді вона дивиться вдома телевізор.

На Ебігейл – прозорий коротенький топ, що ледь прикриває пружні груди і абсолютно не приховує її пікантностей, а також трусики на бретельках.

Красуня позує перед камерою, посилаючи фанатам поцілунки і пристрасно дивлячись в об'єктив. При цьому у неї – ідеальний макіяж. Особливий акцент красуня традиційно зробила на губах і очах.

Що з приводу такого вигляду думають фанати красуні, залишається тільки здогадуватися.

Раніше ми писали про те, що пишногруда дівчина виставила напоказ свої «кавуни». Зірка соцмережі позувала, відкриваючи рот і дивлячись своїми зеленими очима в камеру.

З одягу наЕбігейл був, мабуть, топ на тонких бретелях з глибоким декольте, прикрашений квітами по краях, який ледве витримував натиск. Сережки-кільця ідеально доповнили образ.

До всього іншого, модель посилала повітряні поцілунки, а її волосся розвівалося на вітрі.

Звичайно, найбільше уваги привернулт пишні груди Ретчфорд. Відомо, що модель порівнюють з Кім Кардашьян, яка також славиться своиими значними формами.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.