Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на Instagram девушки.

На опубликованном снимке Эбигейл выставила напоказ сочные формы в белом крохотном купальнике, который, кажется, еще чуть-чуть и разорвется. Как можно заметить, образ модель дополнила идеальным макияжем и серьгами.

Поклонники модели не смогли высказаться о пышных формах Рэтчфорд, поскольку кадрами девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком, который опубликовала в Instagram.

Так, модель в одном крохотном белье, а ее пышные формы прикрывает наряд из кружева. Как можно заметить, девушка позирует полностью без белья.

Сам снимок сделан в черно-беломцвете.

«Я вхожу в 2020 год с ясным умом и чистым сердцем. Если ты сделал мне плохо, я прощаю тебя. Если ты мне должен, давай считать, что мы квиты. Если ты сердишься на меня, я приношу свои извинения. Если наши пути разойдутся, я искренне желаю тебе всего наилучшего. Это начало нового десятилетия, время сбросить мертвую кожу, сделанную из старых обид, эгоизма, гордости и обиды. Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то еще, кроме счастливого, здорового и лучшего гребаного варианта самого себя», - говорится в подписи.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.