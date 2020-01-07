27-летняя американская Instagram-модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась со своими поклонниками порцией очередного жаркого видео

В сториз девушка показала, в каком виде она смотрит дома телевизор.

На Эбигейл – прозрачный коротенький топ, едва прикрывающий упругую грудь и совершенно не скрывающий ее пикантностей, а также трусики на бретельках.

Красотка позирует перед камерой, посылая фанатам поцелуи и страстно смотря в объектив. При этом у нее – идеальный макияж. Особенный акцент красотка традиционно сделала на губах и глазах.

Что по поводу такого вида думают фанаты красотки, остается только догадываться.

Ранее мы писали о том, что пышногрудая девушка выставила напоказ свои «арбузы». Звезда соцсети позировала, приоткрывая рот и смотря своими зелеными глазами в камеру.

Из одежды на Эбигейл был, видимо, топ на тонких бретельках с глубоким декольте, украшенный цветами по краям, который еле выдерживал напор. Сережки-кольца идеально дополнили образ.

Ко всему прочему, модель посылала воздушные поцелуи, а ее волосы развевались на ветру.

Конечно, больше всего внимания привлекла пышная грудь Рэтчфорд. Известно, что модель сравнивают с Ким Кардашьян, которая также славится своиими внушительными формами.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.