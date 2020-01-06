Відома фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком в білизні

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Щасливого тижня! 2020 буде неперевершеним! Будьте на позитиві», - йдеться в повідомленні.

Так, опублікованому знімку Ана Чері позує в прозорій білизні, доповнивши образ панчохи в сітку. Уточнимо, що також на моделі є каблучку і ланцюжок, який ледь помітна.

Шанувальники Чері прийшли в захват від ідеальних форм кумира, про що говорять коментарі під знімком.

«Боже, вогонь»,» Які форми – аж щелепа відвисає», «Прекрасна просто», «Оу, мама дорога – як це соковито», «Неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фото - і фітнес-модель Ана Чері не упускає можливості показати світу свої соковиті принади результати своїх тренувань. Крім того, вона розповідає на своїй сторінці в Instagram про правильне харчування.

Ана Чері працювала з Monster Energy, компанією повітряних фільтрів K&N, брендом білизни Moskova і Ultimate Armwrestling League. Спортсменка є офіційним обличчям компанії спортивного харчування SHREDZ, а також власницею власного бранда CheriFit.

В цей раз на офіційній сторінці бренду з'явилося відео, на якому вона показала кілька вправ для підтримки форми.

Для тренування красуня вибрала чорний топік з довгими рукавами і в рожевих лосинах, образ вона доповнила кепкою і кросовками.

У підписі до відео, бренд CheriFit оголосив конкурс для своїх передплатників. Він полягає в тому, щоб зробити ті ж самі вправи, що і Ана Чері на відео. Результат своїх тренувань вони повинні прислати до понеділка. На жаль українські фанати залишилися за бортом, адже конкурс проходить лише для американських користувачів мережі.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.