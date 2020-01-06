Известная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком в белье

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Счастливой недели! 2020 будет непревзойденным! Будьте на позитиве», - говорится в сообщении.

Так, на опубликованном снимке Ана Чери позирует в прозрачном белье, дополнив образ чулками в сетку. Уточним, что также на модели есть кольцо и цепочка, которая едва заметна.

Поклонники Чери пришли в восторг от идеальных форм кумира, о чем говорят комментарии под снимком.

«Боже, огонь»,» Какие формы – аж челюсть отвисает», «Прекрасная просто», «Оу, мама дорогая – как это сочно», «Невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фото- и фитнес-модель Ана Чери не упускает возможности показать миру свои сочные прелести и результаты своих тренировок. Кроме того, она рассказывает на своей странице в Instagram о правильном питании.

Ана Чери работала с Monster Energy, компанией воздушных фильтров K&N, брендом белья Moskova и Ultimate Armwrestling League. Спортсменка является официальным лицом компании спортивного питания SHREDZ, а также владелицей собственного бранда CheriFit.

В этот раз на официальной странице ее бренда появилось видео, на котором она показала несколько упражнений для поддержания формы.

Для тренировки красотка выбрала черный топик с длинными рукавами и в розовых лосинах, образ она дополнила кепкой и кросовками.

В подписи к видео, бренд CheriFit объявил конкурс для своих подписчиков. Он состоит в том, чтобы сделать те же самые упражнения, что и Ана Чери на видео. Результат своих тренировок они должны прислать до понедельника. К сожалению украинские фанаты остались за бортом, ведь конкурс проходит лишь для американских пользователей сети.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.