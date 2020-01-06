Модель без сорому показала своє тіло

Популярна американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася завдяки своїм пишним формам, порадувала фанатів новим постом

Зірка опублікувала відео, в тому числі в Сториз, в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися ролики, доскрольте до кінця сторінки)

Пишногруда дівчина виставила напоказ свої "кавуни".

Зірка соцмережі позувала, відкриваючи рот і дивлячись своїми зеленими очима в камеру.

З одягу на дівчині був, мабуть, топ на тонких бретелях з глибоким декольте, прикрашений квітами по краях, який ледве витримує. Сережки-кільця ідеально доповнили образ.

До всього іншого, модель пускала повітряні поцілунки, а її волосся розвіяв вітер.

Звичайно, найбільше уваги привернули пишні груди Ретчфорд. Відомо, що модель порівнюють з Кім Кардашьян, яка також славиться своиими значними формами.

У своїх сториз Ебігейл посміхалася і підспівувала однієї з пісень.

Пост зірки за 11 годин зібрав майже 51 тисячу лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, нещодавно Ебігейл виставила напоказ соковиті форми в білому крихітному купальнику, який, здається, ще трохи і розірветься. Як можна помітити, образ модель доповнила ідеальним макіяжем і сережками.

Шанувальники моделі не змогли висловитися про пишні форми Ретчфорд, оскільки кадрами дівчина поділилася в Сторіс.

Раніше ми писали, що модель в одній крихітній білизні, а її пишні форми прикриває наряд з мережива.

Сам знімок зроблений в чорно-беломцвете.

«Я входжу у 2020 рік з ясним розумом і чистим серцем. Якщо ти зробив мені погано, я прощаю тебе. Якщо ти мені повинен, давай вважати, що ми квити...", - написала інстазірка.

Раніше повідомлялося, що Ретчфорд позувала без білизни, виставивши напоказ ідеальні груди. Пікантне місце дівчина вирішила прикрити наклейками.

Уточнимо, що на іншому знімку модель позує верхи на Lamborghini у червоній білизні та одязі в сітку.

Однак шанувальники дівчата не змогли висловити свою думку про вбрання кумира, оскільки знімки Ебігейл опублікувала в Сторіс.

Зірка виглядає розкішно в будь-якому вигляді і завжди вигідно підкреслює свою фігуру.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.