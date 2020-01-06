Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась благодаря своим пышным формам, порадовала фанатов новым постом
Звезда опубликовала видео, в том числе в Сториз, в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть ролики, доскролльте до конца страницы)
Пышногрудая девушка выставила напоказ свои "арбузы".
Звезда соцсети позировала, приоткрывая рот и смотря своими зелеными глазами в камеру.
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Из одежды на девушке был, видимо, топ на тонких бретельках с глубоким декольте, украшенный цветами по краям, который еле выдерживает. Сережки-кольца идеально дополнили образ.
Ко всему прочему, модель пускала воздушные поцелуи, а ее волосы развеял ветер.
Конечно, больше всего внимания привлекла пышная грудь Рэтчфорд. Известно, что модель сравнивают с Ким Кардашьян, которая также славится своиими внушительными формами.
В своих сториз Эбигейл улыбалась и подпевала одной из песен.
Пост звезды за 11 часов собрал пости 51 тысячу лайков и много комментариев.
Напомним, недавно Эбигейл выставила напоказ сочные формы в белом крохотном купальнике, который, кажется, еще чуть-чуть и разорвется. Как можно заметить, образ модель дополнила идеальным макияжем и серьгами.
Поклонники модели не смогли высказаться о пышных формах Рэтчфорд, поскольку кадрами девушка поделилась в Сторис.
Ранее мы писали, что модель в одном крохотном белье, а ее пышные формы прикрывает наряд из кружева.
Сам снимок сделан в черно-беломцвете.
«Я вхожу в 2020 год с ясным умом и чистым сердцем. Если ты сделал мне плохо, я прощаю тебя. Если ты мне должен, давай считать, что мы квиты...", - написала инстазвезда.
Ранее сообщалось, что Рэтчфорд позировала без белья, выставив напоказ идеальную грудь. Пикантное место девушка решила прикрыть наклейками.
Уточним, что на другом снимке модель позирует верхом на Lamborghini в красном белье и наряде в сетку.
Однако поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимки Эбигейл опубликовала в Сторис.
Звезда выглядит роскошно в любом виде и всегда выгодно подчеркивает свою фигуру.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.