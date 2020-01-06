Модель без стеснения показала свое тело

Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась благодаря своим пышным формам, порадовала фанатов новым постом

Звезда опубликовала видео, в том числе в Сториз, в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть ролики, доскролльте до конца страницы)

Пышногрудая девушка выставила напоказ свои "арбузы".

Звезда соцсети позировала, приоткрывая рот и смотря своими зелеными глазами в камеру.

Из одежды на девушке был, видимо, топ на тонких бретельках с глубоким декольте, украшенный цветами по краям, который еле выдерживает. Сережки-кольца идеально дополнили образ.

Ко всему прочему, модель пускала воздушные поцелуи, а ее волосы развеял ветер.

Конечно, больше всего внимания привлекла пышная грудь Рэтчфорд. Известно, что модель сравнивают с Ким Кардашьян, которая также славится своиими внушительными формами.

В своих сториз Эбигейл улыбалась и подпевала одной из песен.

Пост звезды за 11 часов собрал пости 51 тысячу лайков и много комментариев.

Напомним, недавно Эбигейл выставила напоказ сочные формы в белом крохотном купальнике, который, кажется, еще чуть-чуть и разорвется. Как можно заметить, образ модель дополнила идеальным макияжем и серьгами.

Поклонники модели не смогли высказаться о пышных формах Рэтчфорд, поскольку кадрами девушка поделилась в Сторис.

Ранее мы писали, что модель в одном крохотном белье, а ее пышные формы прикрывает наряд из кружева.

Сам снимок сделан в черно-беломцвете.

«Я вхожу в 2020 год с ясным умом и чистым сердцем. Если ты сделал мне плохо, я прощаю тебя. Если ты мне должен, давай считать, что мы квиты...", - написала инстазвезда.

Ранее сообщалось, что Рэтчфорд позировала без белья, выставив напоказ идеальную грудь. Пикантное место девушка решила прикрыть наклейками.

Уточним, что на другом снимке модель позирует верхом на Lamborghini в красном белье и наряде в сетку.

Однако поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимки Эбигейл опубликовала в Сторис.

Звезда выглядит роскошно в любом виде и всегда выгодно подчеркивает свою фигуру.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.