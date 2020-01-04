Модель Олена Омович, яку вже охрестили «українською Кардаш'ян», влаштувала фотосесію в душі
Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Istagram.
Так, дівчина позує в білій кофті і чорному корсеті на голе тіло прямо під душем, виставивши напоказ ідеальні форми.
На іншому знімку Омович демонструє соковиті форми без білизни в червоній кофті, ефектно її приспустивши.
Проте українці не змогли висловити слова захоплення формами моделі, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.
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Раніше зірка мережі Альона Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, розпалила чоловічу, та й жіночу, мабуть, теж армії своїх шанувальників.
Так на новому опублікованому фото, дівчина позує в затишній обстановці – новорічний антураж підкріпили подарунки навколо, білий килим, прикраси і Деніел Редкліфф на екрані телевізора в ролі Гаррі Поттера.
Відома українська красуня заговорила про добірці новорічних фільмів, для підняття настрою в свята. Але увагу публіки в мережі привернув не скільки список, скільки оголена «п'ята точка» моделі.
Алена на новому фото позувала з мереживній світлому білизна, до камери вона повернулася задом – до Поттера передом.
До цього ми писали, що українку, яку яку із-за любові до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевої Кім Кардашьян. Перед Новим роком модель покрасувалася, ймовірно, на морозі голою.
На новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживній дні постільного комплекту, пухнастою шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємна груди оголені і вона прикрила її руками.
Нагадаємо, українська Кардаш'ян без одягу показала свою "світлу сторону".
Як повідомляла Politeka,украинская Кардаш'ян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.
Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.