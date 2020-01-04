Модель Алена Омович, которую уже окрестили «украинской Кардашьян», устроила фотосессию в душе
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Istagram.
Так, девушка позирует в белой кофте и черном корсете на голое тело прямо под душем, выставив напоказ идеальные формы.
На другом снимке Омович демонстрирует сочные формы без белья в красной кофте, эффектно ее приспустив.
Однако украинцы не смогли высказать слова восхищения формами модели, поскольку фотографии она опубликовала в Stories.
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Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.
Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.
Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.
Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.
До этого мы писали, что украинку, которую которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой.
На новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.
Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".
Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.