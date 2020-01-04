Модель превзошла сама себя!

Модель Алена Омович, которую уже окрестили «украинской Кардашьян», устроила фотосессию в душе

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Istagram.

Так, девушка позирует в белой кофте и черном корсете на голое тело прямо под душем, выставив напоказ идеальные формы.

На другом снимке Омович демонстрирует сочные формы без белья в красной кофте, эффектно ее приспустив.

Однако украинцы не смогли высказать слова восхищения формами модели, поскольку фотографии она опубликовала в Stories.

Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.

Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.

Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.

Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.

До этого мы писали, что украинку, которую которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой.

На новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.