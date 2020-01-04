В этот раз звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, до и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.

Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.

Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.

Поклонники вне себя от увиденного:

«Сок»

«Вау»

«Просто бомба»

Ранее украинка, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.

Поклонники нахваливают "украинскую Кардашьян", пишут, что такая "горячая красотка" - предел мечтаний любого мужчины. Некторые запереживали, не простудится ли раздетая до трусов красавица.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.