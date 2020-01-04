Популярна американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

На опублікованому знімку Ебігейл виставила напоказ соковиті форми в білому крихітному купальнику, який, здається, ще трохи і розірветься. Як можна помітити, образ модель доповнила ідеальним макіяжем і сережками.

Шанувальники моделі не змогли висловитися про пишних формах Рэтчфорд, оскільки кадрами дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком, який опублікувала в Instagram.

Так, модель в одному крихітному білизну, а її пишні форми прикриває наряд з мережива. Як можна помітити, дівчина позує повністю без білизни.

Сам знімок зроблений в чорно-беломцвете.

«Я входжу в 2020 рік з ясним розумом і чистим серцем. Якщо ти зробив мені погано, я прощаю тебе. Якщо ти мені повинен, давай вважати, що ми квити. Якщо ти сердишся на мене, я приношу свої вибачення. Якщо наші шляхи розійдуться, я щиро бажаю тобі всього найкращого. Це початок нового десятиліття, час скинути мертву шкіру, зроблену з старих образ, егоїзму, гордості і образи. Життя занадто коротке, щоб бути кимось ще, крім щасливого, здорового і кращого паршивого варіанти самого себе», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.