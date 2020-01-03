Наймолодша мільярдерка США Кайлі Дженнер показала, як розважається з друзями

22-річна зірка любить ділитися з шанувальниками кадрами зі свого розкішного життя. При цьому вона змінює стильні образи один за іншим і не соромиться демонструвати своє шикарне тіло.

Як повідомляє Politeka, на цей раз юна красуня поділилася фотографіями, на яких вона з друзями розважається на вечірці. Судячи з підпису Кайлі до фото, знімки були зроблені після декількох шотів текіли.

На фото знаменитість позує в блискучому сріблястому платті на тонких бретелях з нескромним декольте, яке підкреслює достоїнства її фігури. І якщо на першому знімку Кайлі виглядає збентеженою, то на другому вона вже щосили «пішла у відрив» і вирішила продемонструвати на камеру свої пишні груди.

Знімки зірки менше ніж за день набрали понад 8 мільйонів лайків і 34 тисяч коментарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американська модель Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії — з тих, хто самостійно заробив свій статок.

Так, журнал Forbes оцінив стан моделі в один мільярд доларів.

Кайлі Дженнер відома як учасниця реаліті-шоу “Сімейство Кардашьян”, в якому вона брала участь з 10 років. У підлітковому віці вона пішла в модельний бізнес.

Дженнер є засновницею компанії Kylie Cosmetics. Косметичні засоби Дженнер рекламує на своїх сторінках в соцмережах. Варто відзначити, що в Instagram у неї понад 128 млн передплатників.

В 2018 році доходи Кайлі Дженнер становили приблизно 360 мільйонів. Потім вона підписала ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty Inc і продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.

Також ми писали, що модель вирішила показати знімок на якому постала в сукні, вбрання спеціально для Різдва. Для святкового вечора Кайлі Дженнер разом зі своєю дочкою Стормі вибрали плаття з однаковою смарагдовою тканини від Ralph & Russo. Образ телезірки доповнили смарагдове намисто і сережки, а також туфлі в тон.

Нагадаємо, наймолодша мільярдерка показала свої величезні принади в ліжку.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялася принадами з гарячою подружкою.

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер влаштувала розваги в компанії спекотної красуні.