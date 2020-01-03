Самая молодая миллиардерша США Кайли Дженнер показала, как развлекается с друзьями

22-летняя звезда любит делиться с поклонниками кадрами из своей роскошной жизни. При этом она меняет стильные образы один за другим и не стесняется демонстрировать свое шикарное тело.

Как сообщает Politeka, на этот раз юная красотка поделилась фотографиями, на которых она с друзьями развлекается на вечеринке. Судя по подписи Кайли к фото, снимки были сделаны после нескольких шотов текилы.

На фото знаменитость позирует в блестящем серебристом платье на тонких бретельках с нескромным декольте, которое подчеркивает достоинства ее фигуры. И если на первом снимке Кайли выглядит смущенной, то на втором она уже вовсю «ушла в отрыв» и решила продемонстрировать на камеру свою пышную грудь.

Снимки звезды меньше чем за день набрали более 8 миллионов лайков и 34 тысяч комментариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что американская модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.

Так, журнал Forbes оценил состояние модели в один миллиард долларов.

Кайли Дженнер известна как участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она пошла в модельный бизнес.

Дженнер является основательницей компании Kylie Cosmetics. Косметические средства Дженнер рекламирует на своих страницах в соцсетях. Стоит отметить, что в Instagram у нее более 128 млн подписчиков.

В 2018 году доходы Кайли Дженнер составляли примерно 360 миллионов. Затем она подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc и продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Также мы писали, что модель решила показать снимок на котором предстала в платье, выбранное специально для Рождества. Для праздничного вечера Кайли Дженнер вместе со своей дочерью Сторми выбрали платья из одинаковой изумрудной ткани от Ralph & Russo. Образ телезвезды дополнили изумрудные ожерелье и серьги, а также туфли в тон.

Напомним, самая молодая миллиардерша показала свои огромные прелести в постели.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой.

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер устроила жаркие развлечения в компании знойной красотки.