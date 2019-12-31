Самая молодая миллиардерша США Кайли Дженнер продемонстрировала пикантные кадры в компании

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля. 22-летняя красавица то и дело демонстрирует массу продуманных до мелочей образов, в которых выглядит эффектно и соблазнительно.

Новые снимки красотки с аппетитными формами получают множество восхищенных комплиментов от пользователей сети.

На этот раз она взбудоражила сеть откровенными снимками в компании своей лучшей подруги. Так, звезда опубликовала фотографию, где она позирует со своей подругой и моделью Анастасией Карниколау.

Ранее Кайли уже показывала снимки в ее компании, тогда красотки представали перед многочисленными подписчиками в одинаковых плащах. В этот раз, девушки подобрали платья со змеиным принтом, но разного оттенка. К образам они выбрали одинаковые сумочки Prada в разных оттенках. Кроме того, их волосы собраны в пучки на затылке, а на лицах подобный макияж в нюдовых тонах.

При этом рука Кайли лежит на бедре подруги, а та в свою очередь держит звезду за талию.

Пользователи сети оставили множество комментариев под снимком, а также около 5 миллионов лайков.

Также ранее сообщалось, что Кайли решила показать снимок на котором предстала в платье, выбранное специально для Рождества. Для праздничного вечера Кайли Дженнер вместе со своей дочерью Сторми выбрали платья из одинаковой изумрудной ткани от Ralph & Russo. Образ телезвезды дополнили изумрудные ожерелье и серьги, а также туфли в тон.

Платье имеет глубокий вырез из-за которого пышная грудь красотки едва не вываливается с него. Кроме того, оно имеет высокий вырез на бедре, но это совершенно не беспокоит звезду. Стоит отметить, что Кайли не стала надевать белье под платье.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».

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