Модель показала все, що можна!

Популярна фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком в купальнику

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина розмістила в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Чері позує в одному купальнику кольору зміїної шкіри, виставивши напоказ апетитні форми. При цьому доповнити образ дівчина вирішила браслетами та двома ланцюгами.

«Вогонь», «Ось це прекрасні форми», «Богиня, Ана», «чудові форми», «прекрасне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, свою модельну кар'єру Ана Чері почала ще в 2006 році, її запрошували до співпраці безліч популярних глянців: Панч, Спортс Илустрэтид, Максим та інші.

Крім того, вона активний користувач Instagram, де часто ділиться пікантними знімками. Вона воліє поставати перед численними передплатниками у шалено відвертих вбраннях, які підкреслюють її неосяжні форми. До того ж, вона показує результати своїх тренувань і розповідає про правильне харчування.

В цей раз дівчина втратила всякий сором і показала відео, на якому постала у відвертій білизні. Вона позує у спокусливій білизні тілесного відтінку, яке практично не приховує пишні принади дівчини. Завершує лук виразний макіяж і бездоганний високий хвостик.

На кадрах знаменита модель йде до вікна і кокетливо відкриває шторки, демонструючи сусідам свій спокусливий образ. Крім того, вона встигла попозувати перед вікном у відвертих позах.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від побаченого і почали засипати дівчину всілякими компліментами.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

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