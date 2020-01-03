Модель показала все, что можно!

Популярная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком в купальнике

Как сообщает Politeka, снимок девушка разместила в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Чери позирует в одном купальнике цвета змеиной кожи, выставив напоказ аппетитные формы. При этом дополнить образ девушка решила браслетами и двумя цепочками.

«Огонь», «Вот это прекрасные формы», «Богиня, Ана», «превосходные формы», «офигенное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, свою модельную карьеру Ана Чери начала еще в 2006 году, ее приглашали к сотрудничеству множество популярных глянцев: Панч, Спортс Илустрэтид, Максим и другие.

Кроме того, она активный пользователь Instagram, где часто делится пикантными снимками. Она предпочитает представать перед многочисленными подписчиками в безумно откровенных нарядах, которые подчеркивают ее необъятные формы. К тому же, она показывает результаты своих тренировок и рассказывает о правильном питании.

В этот раз девушка потеряла всякий стыд и показала видео, котором предстала в откровенном белье. Она позирует в соблазнительном белье телесного оттенка, которое практически не скрывает пышные прелести девушки. Завершает лук выразительный макияж и безупречный высокий хвостик.

На кадрах знаменитая модель идет к окну и кокетливо открывает шторки, демонстрируя соседям свой соблазнительный образ. Кроме того, она успела попозировать перед окном в откровенных позах.

Пользователи сети пришли в полный восторг от увиденного и начали засыпать девушку всевозможными комплиментами.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.