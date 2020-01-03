Модель і инстадива Олена Омович, яку охрестили української Кардашьян з-за її розкішних форм, здивувала мережа розкішними формами

Як пише Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram в розділі Stories нове відео, де вона позує в чорному спортивному костюмі.

Вона по-різному крутить телефон, щоб показати свої принади з різних ракурсів. Так, вона показала зверху свою груди, прогнулася в талії, опустила камеру, повернулася полубоком, выпячила п'яту точку і відкрила рот.

Можна припускати, що переглядів цього відео в історіях моделі зібрало сотні тисяч.

Відзначимо, що так як пікантні кадри були опубліковані в розділі сториз, їх ніхто не міг коментувати публічно, тільки відповідати коментарем в особистих повідомленнях самої Омович.

Відомо, що спортивний костюм з боді, який непристойно демонструє груди і боки української Кардашьян, належить її особовому магазину одягу. А вона зняла відео для реклами цього костюма з онлайн-магазину.

Також варто відзначити, що на відео Омович практично знялася без макіяжу, лише легенько підвела стрілки на очах, що дуже властиво для неї.

Нагадаємо, що раніше 3 січня красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені на автостоянці. Дівчина позує поруч з чорною іномаркою, примірявши відразу кілька дивовижних суконь. На одному з кадрів дівчина повернулася до об'єктиву своєю гордістю - "п'ятою точкою" - і трохи задерла спідницю так, щоб на стегні стало видно тату "faith", з англійської мови "віра".

На іншому кадрі вона спокусливо підняла ніжку і відвела погляд убік. І на третьому - доторкнулася рукою до волосся, а інший - сперлася про машину.

Коментують прийшли в захват і засипали гарячу брюнетку компліментами.

Модель розповіла шанувальникам, що зустріла новий 2020-й рік в піжамі, але тепер збирається виправити ситуацію і щодня змінювати вбрання.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

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