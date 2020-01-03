Модель і инстадива Олена Омович, яку охрестили української Кардашьян з-за її розкішних форм, здивувала мережа розкішними формами
Як пише Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram в розділі Stories нове відео, де вона позує в чорному спортивному костюмі.
Вона по-різному крутить телефон, щоб показати свої принади з різних ракурсів. Так, вона показала зверху свою груди, прогнулася в талії, опустила камеру, повернулася полубоком, выпячила п'яту точку і відкрила рот.
Можна припускати, що переглядів цього відео в історіях моделі зібрало сотні тисяч.
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Відзначимо, що так як пікантні кадри були опубліковані в розділі сториз, їх ніхто не міг коментувати публічно, тільки відповідати коментарем в особистих повідомленнях самої Омович.
Відомо, що спортивний костюм з боді, який непристойно демонструє груди і боки української Кардашьян, належить її особовому магазину одягу. А вона зняла відео для реклами цього костюма з онлайн-магазину.
Також варто відзначити, що на відео Омович практично знялася без макіяжу, лише легенько підвела стрілки на очах, що дуже властиво для неї.
Нагадаємо, що раніше 3 січня красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені на автостоянці. Дівчина позує поруч з чорною іномаркою, примірявши відразу кілька дивовижних суконь. На одному з кадрів дівчина повернулася до об'єктиву своєю гордістю - "п'ятою точкою" - і трохи задерла спідницю так, щоб на стегні стало видно тату "faith", з англійської мови "віра".
На іншому кадрі вона спокусливо підняла ніжку і відвела погляд убік. І на третьому - доторкнулася рукою до волосся, а інший - сперлася про машину.
Коментують прийшли в захват і засипали гарячу брюнетку компліментами.
Модель розповіла шанувальникам, що зустріла новий 2020-й рік в піжамі, але тепер збирається виправити ситуацію і щодня змінювати вбрання.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".
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