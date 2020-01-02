Модель и инстадива Алена Омович, которую сравнивают из-за пышных форм с американским секс-идолом Ким Кардашьян, снова потеряла всякий стыд и поделилась жарким снимком

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим кадром в "сториз" в Инстаграм. Алена предстала в коротеньком белом топе (даже грудь не прикрывает) с капюшоном и спортивных голубых штанах с белой широкой резинкой на поясе.

Модель решила добавить пикантности кадру, чтобы градус сексапильности аж зашкаливал. Она подняла руки вверх, чтобы и без того коротки топ задрался еще больше. Таким образом, становится понятно, что она без бюстгальтера. Скольких поклонников ее сочные упругие прелести заставили покраснеть? Также девушка приспустила штаны так, что видно ее белые трусики. Безусловно, тонкая талия и большие круглые бедра никого не могут оставить равнодушным.

Ранее мы сообщали, Алена удивила кукольным образом. Она показала в соцсети снимки, на которых предстала в черном корсете с невероятно соблазнительной зоной декольте, короткой пышной юбке розового цвета и черных ботфортах. Модель позировала на фоне стенда, где написано "Barbie". И действительно, красотка выглядит на кадрах так, будто неживая, но зато очень роскошная.

Также мы писали, Омович решилась на безумный поступок. Она вышла на снег абсолютно голой - и все ради удачного фото. К слову, на ней из одежды только шапка Санты и белые сапожки. Интимные места фотограф прикрыл пальцами.

"Благодаря таким фото, недвижимость вокруг стала дороже"; "там кто-то из улицы на тебя смотрит знаеш😂?"; "Представляю реакцию людей которые живут напротив))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Куколка!!!❤️", - комментирующие пришли в восторг от смелого кадра.

Это фото собрало за сутки более 20 000 лайков и сотни комментариев.

Отметим, что ранее модель уже позировала на балконе. Тогда она порадовалась выпавшему в Киеве снегу. На ней были кружевные трусики, меховая шапка и пушистые перчатки.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.