Модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили украинской Кардашьян из-за ее роскошных форм, удивила сеть роскошными формами

Как пишет Politeka.net, красавица выложила в своем микроблоге в Инстаграм в разделе Stories новое видео, где она позирует в спортивном черном костюме.

Она по-разному крутит телефон, чтобы показать свои прелести с разных ракурсов. Так, она показала сверху свою грудь, прогнулась в талии, опустила камеру, повернулась полубоком, выпячила пятую точку и приоткрыла рот.

Можно предполагать, что просмотров этого видео в историях модели собрало сотни тысяч.

Отметим, что так как пикантные кадры были опубликованы в разделе сториз, их никто не мог комментировать публично, только отвечать комментарием в личных сообщениях самой Омович.

Известно, что спортивный костюм с боди, который неприлично демонстирует грудь и бока украинской Кардашьян, принадлежит ее личному магазину одежды. А видео она сняла для рекламы этого костюма из онлайн-магазина.

Также стоит отметить, что на видео Омович практически снялась без макияжа, лишь легонько подвела стрелки на глазах, что очень несвойственно для нее.

Напомним, что ранее 3 января красавица выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанные на автостоянке. Девушка позирует рядом с черной иномаркой, примерив сразу несколько изумительных платьев. На одном из кадров девушка повернулась к объективу своей гордостью - "пятой точкой" - и немного задрала юбку так, чтобы на бедре стало видно тату "faith", с английского языка "вера".

На другом кадре она соблазнительно подняла ножку и отвела взгляд в сторону. И на третьем - дотронулась одной рукой к волосам, а другой - оперлась об машину.

Комментирующие пришли в восторг и засыпали горячую брюнетку комплиментами.

Модель рассказала поклонникам, что встретила новый 2020-й год в пижаме, но теперь собирается исправить ситуацию и каждый день менять наряды.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

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