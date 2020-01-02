25-летняя Instagram-дива из Киева Алена Омович покорила сеть образом барби

На этот раз Алена Омович, за выдающиеся формы которую прозвали «украинской Кардашьян», для своего магазина одежды перевоплотилась в любимую куклу многих девочек – куклу «Барби». Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку магазина модели.

На новом фото модель позирует в студии, якобы в коробке для куклы. На ней яркий наряд: розовая пышная юбка и черный корсет, подчеркивающий грудь, и высокие сапоги-ботфорды. Волосы аккуратно собраны в хвост сзади на одном фото, на другом же – раскиданы по плечам. Декольте Омович украшает массивное колье с камней.

В целом, фото вышли очень необычными, о чем и свидетельствуют комментарии под постом.

«Самый конфетный образ)», «Прекрасная одежда👄влюбилась в ваш стиль и подачу такую сексуальную 😍», «Просто шикарно💋», «Я получаю эстетическое удовольствие!!!», «Это шедевр!!», «Неповторимо!!!❤️», «Воплощение красоты», «Само очарование», «Вот настоящая куколка😍», «Реально как барби из моего детства😍», «Какие ножки», – отметили в сети.

Напомним, что ранее Омович опубликовала фото, где позирует на балконе в шапочке Санта Клауса и сапожках. Больше из одежды на девушке нет абсолютно ничего. Однако интимные места Омович прикрывают два женских пальца, по всем видимости, фотографа.

Фото собрало несколько десятков тысяч лайков и сотни комментариев.

Отметим, что ранее модель уже позировала на балконе. Тогда она порадовалась выпавшему в Киеве снегу.

На ней были кружевные трусики, меховая шапка и пушистые перчатки.

Ранее модель предстала перед поклонниками в, казалось бы, обыкновенном наряде, но Омович не была бы собой, если бы не устроила из рядового кадра пикантный бум.

Так, на новом опубликованном фото модель вся в белом красуется у зеркала - решила сделать сэлфи. Все бы ничего, вот только, топ, в котором она показалась, просвечивает, а белье, вот незадача, стройная красавица под него надеть "забыла".

Все анатомические особенности идеальной, как считают многие поклонники модели, груди видно отчетливо. Также она засветила свою тоненькую талию и подтянутый живот соответственно. Яркий макияж на лице «украинской Ким Кардашьян», как говорится, опция по умолчанию.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.