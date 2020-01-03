Модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили украинской Кардашьян из-за ее роскошных форм, любит эпатировать публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, красавица выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанные на автостоянке. Девушка позирует рядом с черной иномаркой, примерив сразу несколько изумительных платьев. На одном из кадров девушка повернулась к объективу своей гордостью - "пятой точкой" - и немного задрала юбку так, чтобы на бедре стало видно тату "faith", с английского языка "вера".

На другом кадре она соблазнительно подняла ножку и отвела взгляд в сторону. И на третьем - дотронулась одной рукой к волосам, а другой - оперлась об машину.

Комментирующие пришли в восторг и засыпали горячую брюнетку комплиментами:

"На 2 фото вы как лисичка 🤗❤️"

"А как выбрать если они все бомба!!!❤️"

"Это платья? Я думала чулки😂😂😂"

Модель рассказала поклонникам, что встретила новый 2020-й год в пижаме, но теперь собирается исправить ситуацию и каждый день менять наряды.

"Какое?💔1/2/3?🤔 Я кстати , нашла новый магазин... с этими крутыми платьями 🔥 Новый год встречала в пижаме, но теперь каждый день буду менять наряды😉👋🏻 P.S. Обожаю ночные фото со вспышкой 🤤А Вы?", - подписала снимки Омович.

Ранее мы сообщали, Алена похвасталась в "сториз" идеальными формами. Девушка предстала в коротком топе, подняв руки вверх, чтобы он стал еще короче. Таким образом, она без тени смущения посветила упругими "персиками". Также красавица приспустила спортивные штаны, оголив белые трусики и роскошные бедра.

Кроме того, мы рассказывали, что Омович покорила сеть кукольным образом. Она позировала на фоне стенда с надписью "barbie" в черном корсете и пышной розовой юбке, а также ботфортах. Не смотря на "игрушечный" образ, такая куколка явно для взрослых - красавица не стесняясь, выпячивает свое достоинство и светит им перед объективом.

До этого мы писали, что Алена восхитила поклонников своей смелостью, когда ради удачного кадра, выбралась на заснеженный балкон полностью голой. На девушке только шапка Санты и сапожки. При этом фотограф закрыл пальцами интимные места красотки.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.