Модель та інстадива Олена Омович, яку охрестили українською Кардашьян через її розкішні форми, любить епатувати публіку пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені на автостоянці. Дівчина позує поруч з чорною іномаркою, приміривши відразу декілька дивовижних суконь. На одному з кадрів дівчина повернулася до об'єктиву своєю гордістю - "п'ятою точкою" - і трохи задерла спідницю так, щоб на стегні стало видно тату "faith", з англійської мови "віра".
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На іншому кадрі вона спокусливо підняла ніжку і відвела погляд убік. І на третьому - доторкнулася рукою до волосся, а іншою - сперлася на машину.
Коментуючі прийшли в захват і засипали гарячу брюнетку компліментами:
"На 2 фото ви як лисичка 🤗❤️"
"А як вибрати якщо вони всі бомба!!!❤️"
"Це плаття? Я думала панчохи😂😂😂"
Модель розповіла шанувальникам, що зустріла новий 2020-й рік в піжамі, але тепер збирається виправити ситуацію і щодня змінювати вбрання.
"Яке?💔1/2/3?🤔 Я , до речі, знайшла новий магазин... з цими крутими сукнями 🔥 Новий рік зустрічала в піжамі, але тепер щодня буду міняти вбрання😉👋🏻 P. S. Обожнюю нічні фото зі спалахом 🤤А Ви?", - підписала знімки Омович.
Раніше ми повідомляли, Олена похвалилася в "сторіз" ідеальними формами. Дівчина з'явилася в короткому топі, піднявши руки вгору, щоб він став ще коротше. Таким чином, вона без тіні збентеження посвітила пружними "персиками". Також красуня спустила спортивні штани, оголивши білі трусики і розкішні стегна.
Крім того, ми розповідали, що Омович підкорила мережу ляльковим образом. Вона позувала на фоні стенду з написом "barbie" в чорному корсеті і пишній рожевій спідниці, а також ботфортах. Не дивлячись на "іграшковий" образ, така лялечка явно для дорослих - красуня не соромлячись, випинає свою гідність і світить нею перед об'єктивом.
До цього ми писали, що Олена захопила шанувальників своєю сміливістю, коли заради вдалого кадру, вибралася на засніжений балкон повністю голою. На дівчині тільки шапка Санти і чобітки. При цьому фотограф закрив пальцями інтимні місця красуні.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".