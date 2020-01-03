Модель та інстадива Олена Омович, яку охрестили українською Кардашьян через її розкішні форми, любить епатувати публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені на автостоянці. Дівчина позує поруч з чорною іномаркою, приміривши відразу декілька дивовижних суконь. На одному з кадрів дівчина повернулася до об'єктиву своєю гордістю - "п'ятою точкою" - і трохи задерла спідницю так, щоб на стегні стало видно тату "faith", з англійської мови "віра".

На іншому кадрі вона спокусливо підняла ніжку і відвела погляд убік. І на третьому - доторкнулася рукою до волосся, а іншою - сперлася на машину.

Коментуючі прийшли в захват і засипали гарячу брюнетку компліментами:

"На 2 фото ви як лисичка 🤗❤️"

"А як вибрати якщо вони всі бомба!!!❤️"

"Це плаття? Я думала панчохи😂😂😂"

Модель розповіла шанувальникам, що зустріла новий 2020-й рік в піжамі, але тепер збирається виправити ситуацію і щодня змінювати вбрання.

"Яке?💔1/2/3?🤔 Я , до речі, знайшла новий магазин... з цими крутими сукнями 🔥 Новий рік зустрічала в піжамі, але тепер щодня буду міняти вбрання😉👋🏻 P. S. Обожнюю нічні фото зі спалахом 🤤А Ви?", - підписала знімки Омович.

Раніше ми повідомляли, Олена похвалилася в "сторіз" ідеальними формами. Дівчина з'явилася в короткому топі, піднявши руки вгору, щоб він став ще коротше. Таким чином, вона без тіні збентеження посвітила пружними "персиками". Також красуня спустила спортивні штани, оголивши білі трусики і розкішні стегна.

Крім того, ми розповідали, що Омович підкорила мережу ляльковим образом. Вона позувала на фоні стенду з написом "barbie" в чорному корсеті і пишній рожевій спідниці, а також ботфортах. Не дивлячись на "іграшковий" образ, така лялечка явно для дорослих - красуня не соромлячись, випинає свою гідність і світить нею перед об'єктивом.

До цього ми писали, що Олена захопила шанувальників своєю сміливістю, коли заради вдалого кадру, вибралася на засніжений балкон повністю голою. На дівчині тільки шапка Санти і чобітки. При цьому фотограф закрив пальцями інтимні місця красуні.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.